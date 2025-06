Lions Club Reggio Calabria Host, cerimonia di passaggio della campana: il nuovo direttivo

StrettoWeb

Nella prestigiosa cornice del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, si è tenuta – in data 21 giugno 2025 – la solenne cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Reggio Calabria Host per l’anno 25/26. Il testimone è stato ceduto dal Presidente uscente, avvocato Aldo De Caridi, alla prof. e avvocato Giuliana Barberi, già vicepresidente dello storico club reggino. La cerimonia è stata preceduta dalla consegna del Premio Bergamotto d’Oro alla scrittrice Rosella Postorino ed è stata scandita nei tempi dapprima dal discorso conclusivo di De Caridi – che ha svolto una sintesi del grande lavoro del Club nell’anno lionistico 24/25 ringraziando tutti per l’impegno e la collaborazione – e a seguire da quello introduttivo della Barberi che sin da subito ha dettato le linee guide del suo prossimo impegno.

La nota professionista reggina, alla presenza di diverse Autorità ed ospiti, ed in particolare del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ha dichiarato di “voler fare tesoro del lavoro svolto dal precedente direttivo, ma di avere ben chiaro il proprio percorso da svolgere, rivolto in particolare alla Formazione dei nuovi soci, al rafforzamento della membership e del senso d’appartenenza attraverso Service condivisi e partecipati. Una attenzione particolare sarà rivolta dalla Presidente alla crescita associativa, favorendo l’ingresso di giovani e di donne, rafforzando il rapporto con il Leo Club e volendo anche promuovere l’istituzione di Club Alfa presso i licei cittadini.

Sarà poi importante favorire la presenza dei Lions in zone scoperte limitrofe alla città, anche attraverso l’istituzione di Club satellite. La nuova presidente sarà attenta a una migliore comunicazione all’interno ed all’esterno del club, ovviamente riproponendo le consuete quanto virtuose iniziative culturali e di solidarietà e l’organizzazione dei premi conferiti alle eccellenze del territorio”.

Il nuovo direttivo

Dopo una riflessione sul tema del rispetto e della solidarietà, ha presentato il proprio direttivo e il nuovo consiglio con la sua guida di Presidente:

Primo vice pres Rosy Perrone

Secondo vice pres Antonino Costantino

Terzo Vice Pres Francesca Milazzo

Past Presidente Aldo De Caridi

Segretario del Club Domenico Tripodi

Tesoriere del club Sergio Giangreco

Presidente del Consiglio dei Soci Natina Cristiano Ippolito

Cerimoniere Francesco Minniti

Responsabile Leo Advisor Giuseppe Barbaro

Componente Commissione Leo Paolo Battaglia

Censore Emilio Lucisano

Presidente club information tecnology Francesco Nucera

Addetto stampa Giuseppe Giannetto

Consiglieri: Giuseppe Strangio, Nicola Pavone, Francesco Barbaro, Wanda Albanese, De Leo, Carmine Ielo, Vincenzo Pavone, Mimmo Laruffa, Francesco Arillotta, Sandro Borruto, Enzo Vitale, Giovanna Orizzonte, Angela Martino, Anna Maria Cama, Luigi Rosace, Antonino Genovese, Giusy Pirillo, Pasquale Conti, Antonio Stilo e Michele Favano.

Le conclusioni sono state affidate al past presidente Prof. Avv. Giuseppe Strangio che, reduce dalla partecipazione al recente Congresso in cui è stato nominato governatore del distretto il dr. Pino Naim, ha confermato “la sua leadership che, nel ricoprire diversi ruoli apicali sia nell’ambito circoscrizionale che di zona dei Lions del Distretto 108 Ya, questa volta è rivolta in particolare al reclutamento e alla formazione dei nuovi associati. Al Direttivo, al Consiglio e ai Soci e Socie del prestigioso Club gli auguri di un proficuo lavoro sul territorio ed a supporto e al servizio della Comunità Reggina”.