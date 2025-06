Il Lions Club premia la Reggio BIC: eccellenza dello sport reggino

StrettoWeb

Il Lions Club Reggio Calabria Host ha assegnato il premio “Eccellenze del Territorio” all’Associazione Sportiva R.C. Basket in Carrozzina, realtà di spicco nel panorama sportivo locale, attiva dal 2016 e protagonista di una crescita costante sul campo e fuori. Durante la cerimonia, svoltasi a Reggio Calabria, il riconoscimento è stato conferito per l’impegno dell’associazione nella promozione dello sport come stile di vita e occasione di crescita, attraverso la partecipazione a eventi nazionali e internazionali. La Reggio BIC è oggi una delle realtà più consolidate del basket in carrozzina, con un’attività che coniuga preparazione tecnica e spirito di squadra.

La squadra ha formato atleti di alto livello che si sono distinti in diverse competizioni ufficiali. Tra questi, Ilaria D’Anna, oggi anche presidente dell’associazione, che ha ricevuto il premio come miglior giocatrice nella sfida contro la Turchia durante gli Europei di Londra con la Nazionale Italiana Femminile.

Il premio è stato consegnato alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Ya, Tommaso Di Napoli, che ha elogiato il valore sportivo dell’associazione e la sua capacità di portare il nome di Reggio Calabria sui palcoscenici nazionali ed europei. Presenti anche rappresentanti della Viola Reggio Calabria e della Reggina Calcio, promotori con la Reggio BIC della “Partita della Solidarietà”.

“Non c’è nulla da cui non ci possiamo rialzare“, si legge nella motivazione del premio, che riconosce nella Reggio BIC un simbolo di determinazione, passione e serietà sportiva.