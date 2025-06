Lions Club “Polistena Brutium”: passaggio della Campana, Cesare Laruffa succede a Luigi Carbone

StrettoWeb

Ieri venerdì 20 giugno alla presenza delle autorità lionistiche, avv. Giulio Varone (presidente zona 26) , arch. Giovanni Barone (presidente di circoscrizione) e del governatore eletto del distretto 108Ya Pino Naim, si è svolto il tradizionale passaggio della campana che sancisce la conclusione dell’anno sociale 2024/2025 e l’inizio del nuovo anno sociale 2025/2026 con l’assegnazione del premio in memoria dell’imprenditore scomparso prematuramente, “Gianni Laruffa”, fondatore, già presidente del club nonché presidente dell’associazione antiracket di Polistena.

In una sala gremita dalla presenza di soci e ospiti il presidente uscente, dott. Luigi Carbone, ha tracciato il bilancio dell’anno sociale appena trascorso. Tante sono state le attività portate avanti- ha dichiarato Carbone- con la partecipazione attiva di tutti i soci mettendo il club al centro di un percorso di crescita di tutto il territorio di pertinenza.

Il presidente uscente ha assegnato – inoltre – il premio “Gianni Laruffa” al magnifico Rettore dell’universita’ mediterranea di Reggio Calabria prof. Giuseppe Zimbalatti, presente alla cerimonia, che ha dichiarato di essere onorato del riconoscimento che gli viene attribuito, affermando altresì di seguire con interesse tutte le attività che il Lions Club “Polistena Brutium” ha portato avanti. Presenti anche alla premiazione il Dott. Sergio Laruffa (figlio di Gianni Laruffa) che è intervenuto con viva emozione alla conviviale e Mimmo Laruffa (fratello di Gianni Laruffa).

La cerimonia è andata avanti con lo scambio dei distintivi e il subentro alla guida del club di Polistena del dott. Cesare Laruffa che ha esposto il suo programma rivendicando il ruolo dell’associazione nel tessuto sociale di tutta la realtà cittadina e dei comuni del circondario. Laruffa ha posto particolare attenzione al tema della diseguaglianza sociale dichiarando di voler contribuire al superamento di ogni forma di prevaricazione e sopruso. Il presidente eletto ha altresì dichiarato che il club che si appresta a guidare ha fondato – storicamente – la propria azione nel contrasto ad ogni forma di illegalità così da promuovere, nei giovani e nelle scuole, una cultura fatta di contrasto corale e collettivo ad ogni forma di prevaricazione e sopruso.

“Un club il nostro – ha affermato Laruffa – che riconosce come propri i valori della pace e della libertà, promuovendo tutte quelle azioni per il sostegno di quelle popolazioni che oggi si trovano a vivere nel terrore e nella morsa della guerra. Particolare attenzione dovra’ essere posta – sostiene Laruffa – al terzo settore ed al sostegno di tutte quelle famiglie che hanno, all’interno del proprio nucleo, persone con disabilità. Il tema del diritto alla salute e dell’equità sociale sarà anche uno dei pilastri del nuovo anno sociale – ha dichiarato Cesare Laruffa – un sogno quello di realizzare Polistena “Cardioprotetta e defibrillata” con l’installazione di cinque defibrillatori nei punti cardini della città e l’istruzione alla manovre di rianimazione cardipolmonare a tutti i cittadini, allargando poi l’iniziativa anche a tutti quei comuni del circondario che riconoscono l’associazione come punto di riferimento per una maggiore crescita sociale”.

Presentato anche il nuovo staff: arch. Angelo Chiaro (vicepresidente), dott.ssa Arianna Messineo (segretario), dott.ssa Emma Sterrantino ( tesoriere), avv. Enzo Cavallaro ( cerimoniere), dott. Gigo Condomitti ( officer di club – presidente comitato marketing) e la dott.ssa Elena Casella ( officer di club – presidente comitato addetto alle tecnologie informatiche). Sono intervenuti anche il presidente di zona avv. Giulio Varone e l’arch. Gianni Barone – rispettivamente presidente di zona e circoscrizione – che si sono complimentati con il dott. Luigi Carbone per le tante attività portate avanti con successo ad hanno augurato buon lavoro al nuovo presidente dott. Cesare Laruffa. Ha concluso i lavori il governatore eletto del distretto 108YA dott. Pino Naim che ha elogiato il club di Polistena da sempre attivo in ambito sociale su tutto il territorio.