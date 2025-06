“Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana”, il nuovo libro di Mario Arestia (Centro di Mobilitazione Calabria)

StrettoWeb

“Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana” è il nuovo libro scritto dal dottore Mario Arestia, attuale vice comandante del nuovo Centro di Mobilitazione Calabria. Edito da lum.com, la pubblicazione del tenente Arestia è un’opera di grande valore storico e documentale, capace di offrire al lettore una panoramica approfondita e dettagliata su una componente fondamentale della Croce Rossa Italiana. Il Corpo Militare CRI, infatti, rappresenta, da oltre un secolo, un pilastro della solidarietà organizzata, unendo la disciplina militare con i principi umanitari universali.

L’opera del dottore Arestia è un omaggio e una testimonianza poichè racconta la storia, le missioni, l’etica e il futuro di un Corpo Unico nel panorama nazionale e internazionale. Dalla battaglia di Solferino alle missioni ONU in Afghanistan, dai terremoti in Irpinia alla pandemia COVID-19, il libro ripercorre i momenti salienti di un cammino fatto di dedizione, coraggio e neutralità. Un volume imprescindibile per chi opera nella difesa, nel soccorso e nella protezione civile, ma anche per chi crede nei valori della cura e del servizio all’umanità, dentro e fuori l’uniforme.

L’ufficiale del Corpo Militare Arestia dimostra una solida competenza nel trattare un tema spesso poco conosciuto, riuscendo a coniugare rigore storico con una narrazione chiara e accessibile. Il testo non si limita a una mera cronaca degli eventi, ma esplora con attenzione il ruolo e l’evoluzione del Corpo Militare Volontario, mettendo in luce il contributo essenziale di questi volontari nelle diverse fasi storiche, sia in tempo di pace che in situazioni di conflitto. Particolarmente apprezzabile è la capacità dell’autore di contestualizzare le vicende all’interno del più ampio quadro sociale e politico italiano, offrendo al lettore non solo informazioni, ma anche spunti di riflessione sul valore del volontariato e della solidarietà.

La struttura del libro è ben organizzata, con un equilibrio tra dati, testimonianze e analisi che rende la lettura coinvolgente e istruttiva. In sintesi, “Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana”, scritto dal tenente Mario Arestia, si configura come un contributo prezioso per studiosi, appassionati di storia e chiunque voglia approfondire la conoscenza di una realtà che ha saputo incarnare al meglio i principi umanitari della Croce Rossa. Un testo consigliato per la sua accuratezza, chiarezza e capacità di valorizzare una pagina importante della storia italiana.