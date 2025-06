“Libri in libertà”: una lettura gratis alla stazione di Santa Caterina: l’iniziativa si rinnova

StrettoWeb

Dalla stazione FS di RC S Caterina prendi un libro da leggere in treno e sotto l’ombrellone: è l’iniziativa di Incontriamoci Sempre ODV. Prosegue con successo l’iniziativa “Libri in libertà“, grazie soprattutto all’alto senso civico di tanti cittadini che tutto l’anno contribuiscono alla gestione in entrata ed uscita di tantissimi libri presenti all’ingresso della stazione FS di RC S Caterina. Infatti, grazie a ciò, si registrano numeri da capogiro, questa libreria è ormai un vero punto di riferimento per Reggio e non solo.

Proprio per questo, anche per quest’estate, per il nono anno consecutivo – vista la presenza di tantissimi giovani che si recano in treno nelle località balneari Joniche e Tirreniche, i volontari dell’associazione Incontriamoci Sempre inviteranno i ragazzi a prendere un libro da leggere in treno e comodamente sotto l’ombrellone nelle splendide spiagge del nostro territorio.

“Libri in libertà” compie nove anni: inaugurata nel lontano 2016 dal noto scrittore Carmine Abate, già premio Campiello, ha avuto il merito di seminare, nell’ambito cittadino ed in Calabria, come effetto emulativo, nuove librerie libere.

Questa novità libraria in stazione ha già riscosso tanto successo negli anni scorsi con menzioni da parte dei media Nazionale, Rai compresa, dalle riviste FS, dal magazine delle Frecce FS e da FS News.It della direzione nazionale FS.

Anche durante l’estate l’impegno culturale di Incontriamoci Sempre è sempre attivo, la stazione FS di RC S Caterina è un punto di riferimento della Cultura Calabrese. Si rammenta che il 2024 ha registrato circa 90 iniziative, il 2025 è sulla buona strada per battere tutti i record.