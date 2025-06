Lettere a una madre – La prima opera di Ylenia Désirèe Zindato

StrettoWeb

La prima fatica letteraria di Ylenia Désirèe Zindato, “Lettere a una madre” (S4M Edizioni), è stato presentato presso la libreria “Libro Amico” di Aurelio Arcano, in un incontro intenso e partecipato. A introdurre e accompagnare il testo, con profondità e delicatezza, è stata la professoressa e scrittrice Benedetta Zema, che ha saputo dare voce al cuore pulsante dell’opera. Le lettere sono state lette con grande sensibilità da Ilaria Nucera, la cui interpretazione ha reso ancora più viva la tensione emotiva e poetica del libro. All’incontro era presente anche la giornalista e poetessa Ilda Tripodi, che dopo la presentazione ha condiviso questa lettura esistenziale e simbolica del libro.

Un legame che attraversa l’essere

Lettere a una madre, di Ylenia Desirée Zindato, non è soltanto uno scambio epistolare immaginario: è una discesa ontologica nella carne del legame originario, quello tra madre e figlio. Ogni lettera è un frammento di dialogo tra l’Essere e il Tempo, un ritorno — mai pacificato — al grembo da cui si è stati espulsi: non solo biologicamente, ma esistenzialmente. Il libro, con una sobrietà lirica che non cede mai all’autocompiacimento, interroga la madre non come figura privata, ma come archetipo. La madre non è semplicemente “lei”: è un’Idea platonica incarnata, simbolo della totalità perduta, della protezione assoluta, ma anche della ferita primordiale. Ogni lettera si fa cordone ombelicale linguistico, un gesto per riannodare ciò che la nascita prima e la morte dopo ha spezzato.

Una relazione enigmatica

Il testo abita il difficile territorio della filosofia della relazione. Ma qui, la relazione non è quella armonica tra io e tu — come in Buber —, né l’invocazione all’alterità etica di Levinas. È una relazione enigmatica, ferita, franta: tra un io frammentato e una madre che è ormai presenza/assenza, figura sfocata, testimone muta di una verità smarrita nel tempo. Risuonano echi di Agostino, laddove il cuore cerca pace nell’inquietudine… La figlia che scrive non indulge al sentimentalismo: scava. Opera una fenomenologia del dolore con la precisione di chi vuole dare forma all’informe, voce all’indicibile. Qui la madre non è oggetto di giudizio, bensì di rivelazione. Riconoscerla nella sua fragilità umana, che è comunque una forza inenarrabile, diventa allora un gesto etico: attraversarla con lo sguardo della parola significa non solo ricordarla, ma finalmente vederla — non come madre, ma come essere umano irriducibile.

La scrittura come corpo, memoria e amore

Lettere a una madre è anche una riflessione sulla scrittura stessa. La lettera — forma obsoleta, intima, vulnerabile — diventa qui strumento di resistenza contro l’inautenticità del dire contemporaneo. Scrivere a una madre è come scrivere al passato stesso, al tempo che non risponde, a un’origine che non può essere raggiunta ma solo evocata. In questo senso, l’opera ricorda le Lettere a un giovane poeta di Rilke, ma con una tonalità più cupa, meno mistica, più carnale. È il corpo che scrive, non soltanto l’anima. Qui la scrittura non consola. Non sublima. Non salva. Trattiene. Trattiene ciò che altrimenti si perderebbe nel silenzio: il volto della madre, il suono della sua voce, l’odore delle sue mani, l’impronta dolcissima di una presenza che non può essere sostituita da nulla.

La madre, in queste lettere, non è solo una persona amata. È l’arca originaria dell’essere. È la geografia intima dove il mondo ha cominciato ad avere un senso. Perdere la madre, qui, non è un lutto privato: è una catastrofe metafisica, uno strappo all’ordine ontologico. L’orfanità si fa condizione esistenziale, etica, cosmologica. Il linguaggio diventa l’unico corpo possibile in cui continuare ad abitarla.

Eppure, in questa liturgia della mancanza, Lettere a una madre racconta la forma più alta e più nobile dell’amore: quella che sopravvive alla morte, che non pretende risposta, che continua a dire “mi manchi” anche quando la parola rimbalza contro l’assoluto silenzio. È l’amore come pensiero che dura più del corpo, come fedeltà che non chiede ricompensa, come resistenza allo spazio tempo. E forse — in filigrana — c’è anche una sottile ironia, quasi sacrale, che attraversa il dolore. Un’ironia che non dissacra, ma illumina. Che non alleggerisce, ma fa respirare. Come se solo chi ha amato davvero potesse, alla fine, sorridere con tenerezza alla sproporzione di tutto questo pianto. Una madre resta. Anche quando non c’è più.

Compiendo una lettura esistenziale, poetica e simbolica, attraversando le lettere come stazioni di un viaggio che interroga il lutto, l’identità, il linguaggio e la maternità come architettura dell’amore vero, vi posso assicurare che questo libro è un viaggio da intraprendere… Io ho amato tutte le 26 lettere ma la seconda mi è rimasta impressa negli occhi nella mente e nel cuore: un cucchiaino e un uovo alla coque sono frammenti d’infanzia che diventano oggetti transizionali (Winnicott). L’analogia tra la maionese e la presenza invisibile della madre introduce il tema della presenza-assenza. È un pensiero mistico e psicanalitico: ciò che non si vede può continuare a nutrirci. Ma è anche molto di più: è SEMPLICEMENTE UN RICORDO D’AMORE IMMORTALE.