Legge sul Turismo in Calabria, primo evento di presentazione

StrettoWeb

La prima tappa per la presentazione della nuova legge regionale sul turismo all’aria aperta si è tenuta ieri a Cardinale. Un primo confronto sull’applicazione e sulle prospettive che mira a regolamentare e valorizzare le strutture ricettive come campeggi, villaggi turistici e le più recenti formule di ospitalità, come i glamping, veri e propri resort di lusso immersi nella natura. Un evento molto partecipato che ha visto, tra i protagonisti, il consigliere regionale Antonello Talerico, promotore della legge, insieme a numerosi relatori e operatori del settore; per il Parco delle Serre il commissario straordinario Alfonso Grillo, il direttore del Parco Francesco Pititto, il referente del cammino Kalabria coast to coast Francesco Denaro, il project manager ente Nazionale Microcredito, e la vicepresidente della comunità del Parco delle Serre Elisabetta Pelaggi, organizzatrice dell’incontro.

Con tale nuova Legge, molti imprenditori locali — ma anche operatori provenienti da fuori regione — potranno finalmente accedere ai fondi regionali, statali ed europei destinati allo sviluppo delle strutture ricettive ed investire in Calabria.

L’obiettivo è intercettare flussi turistici non solo europei, ma anche internazionali, puntando su un’offerta esperienziale, immersa nella natura e di alto livello.

Importante sarà il coordinamento tra gli uffici regionali e i comuni, chiamati a recepire le nuove disposizioni. Tra le novità principali, l’introduzione di moduli standard per la SCIA e le altre autorizzazioni (a cui lavorerà anche lo staff del Consigliere Talerico) la conferma delle concessioni già in essere e una nuova regolamentazione per chi intende avviare un’attività ricettiva o richiedere una nuova classificazione in stelle. Il Consigliere Regionale Antonio Talerico ha annunciato che verranno organizzati ulteriori incontri anche per supportare i Comuni su tutte le formalità da seguire.

Tutti i comuni, gli imprenditori e altri operatori interessati ad organizzare una giornata di studio sulla Legge regionale potranno fare richiesta direttamente al Consigliere Talerico, scrivendo all’indirizzo email: [email protected]

L’obiettivo è garantire un’ampia diffusione dei contenuti della legge, favorendo un dialogo costruttivo e condiviso, nell’ottica di uno sviluppo turistico sostenibile, innovativo e di qualità per l’intera regione Calabria.