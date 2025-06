Lazzaro, concluso il laboratorio teatrale InHarte con “Negli occhi un aquilone”

StrettoWeb

Leggeri come le farfalle, liberi come gli aquiloni. Questi sono stati i ragazzi di InHoltre, sabato pomeriggio presso il Centro sociale Paolo Capua di Lazzaro, a conclusione del laboratorio teatrale del progetto InHarte, con lo spettacolo “Negli occhi un aquilone”. Racconto di un’esperienza teatrale curata ideata e diretta da Vincenzo Mercurio attore e regista teatrale. Una menzione particolare va fatta ad Angela Albano e Domenico Scagliola, operatori di InHoltre, che hanno collaborato e supportato Vincenzo Mercurio durante i vari mesi che è durato il laboratorio teatrale.

Vedere i ragazzi muoversi liberamente, ognuno con la propria autonomia e sensibilità, è stato emozionante. I numerosi applausi che il pubblico ha rivolto ai nostri “attori” è stato il segno tangibile di una partecipazione intensa come se loro stessi facessero parte dello spettacolo. Il Presidente di InHoltre Pasquale Irto, a conclusione dello spettacolo, ha detto che “davanti a questa meravigliosa esibizione dei nostri ragazzi esiste solo una parola da dire. Grazie! Grazie per quello che ci trasmettono durante i nostri incontri, la loro gioia è la nostra gioia. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa emozionante esperienza che ho vissuto oggi qui a Lazzaro“.

“In un mondo che spesso va al contrario esistono queste splendide realtà associative che coinvolgono e danno valore alle “persone” e alle loro famiglie. Questa è la Calabria che tutti noi vorremmo“. Queste sono le parole della professoressa Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria espresse alla fine dello spettacolo. Parole di apprezzamento sono state espresse anche da Sonia Malara Assessore della pubblica istruzione e da Enza Mallamaci Assessore alla cultura, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Motta San Giovanni.

Anche la Dirigente scolastica del Liceo scientifico Leonardo da Vinci e la Dirigente dell’Istituto comprensivo Cassiodoro – Don Bosco di Pellaro, hanno esternato la loro emozione elogiando tutti coloro che operano in seno all’associazione InHoltre. Parole colme di emozioni sono state espresse da Tiziana Cozzupoli Presidente della Pro Loco. A conclusione degli interventi, ci piace sottolineare il concetto espresso dal Baby Sindaco del Comune di Motta San Giovanni, Alessandro Grasso, che ha messo in evidenza che le diversità arricchiscono e formano tutti i giovani come noi. Prossimo appuntamento il 5 agosto a Lazzaro per la19° edizione della Serata di solidarietà “La disabilità in piazza”.