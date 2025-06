Lazio, esonerato l’ex Reggina Baroni: al suo posto un grande ritorno

StrettoWeb

Situazione caldissima per quanto riguarda le panchine dei top team di Serie A. Dopo la permanenza di Conte al Napoli e il ritorno di Allegri al Milan, un’altra squadra italiana punta sull’usato sicuro. “Sarri ha firmato, è il nuovo allenatore della Lazio“. Con queste parole, rilasciate all’Adnkronos, il direttore sportivo del club biancoceleste, Angelo Fabiani, ha annunciato il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

La prima avventura di Sarri sulla panchina della Lazio terminò nel marzo 2024, dopo 137 partite e una media punti di 1,64 a gara. Sarri prenderà il posto dell’ex Reggina Marco Baroni che, alla sua prima esperienza in una grande piazza, aveva ben figurato per buona parte della stagione, chiudendo da prima in classifica la League Phase di Europa League e lottando per un piazzamento Champions in campionato, salvo coi crollare nel finale di stagione e finire fuori dalle coppe, risultato giudicato inammissibile dal club di Lotito.