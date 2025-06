Lavoro e turismo, Fratelli d’Italia scende in campo con un evento a Reggio Calabria e parla anche delle prossime elezioni comunali | INTERVISTE

StrettoWeb

Questo pomeriggio, alle ore 18, in pieno centro a Reggio Calabria, si è tenuto un evento di Fratelli d’Italia legato al turismo e al lavoro. Il convegno ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei massimi rappresentanti delle categorie produttive (Confesercenti, Confcommercio, Assobalneari, Federbalneari, Camera di Commercio, Confindustria, Consulenti del lavoro) e dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese. L’obiettivo era quello di creare un momento di confronto costruttivo per discutere strategie e proposte concrete per lo sviluppo del settore turistico e la creazione di nuove opportunità lavorative a Reggio Calabria.

Franco Germanó, responsabile Fratelli d’Italia Reggio Calabria, ha affermato a margine: “il programma della Reggio del futuro deve essere scritto insieme alle categorie imprenditoriali, poi ci incontreremo con sindacati e forze culturali. L’obiettivo è confrontare le proposte, le idee, per costruire insieme al centrodestra il programma della Reggio che vogliamo. E’ necessario che ci si incontri presto con Forza Italia e con gli altri, per creare un tavolo che possa presentare alla città un programma susseguente a 10 anni di disamministrazione. Falcomatà in 10 anni non ha presentato alcuna idea di futuro”.

Antonino Tramontana, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, così ha affermato a margine: “questi momenti di incontro servono per capire come gli enti si stanno muovendo. Come Camera di Commercio stiamo facendo tanto, abbiamo creato un’associazione che mette all’interno la filiera di privati ed enti pubblici, in modo che collaborino per una proposta turistica”.