Lavoro, a Ragusa in 200 al recruiting day per le categorie protette

StrettoWeb

Duecento candidati hanno partecipato alla giornata di incontro sull’inclusione lavorativa dedicata alle categorie protette organizzata dal Centro per l’impiego di Ragusa, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. Al recruiting day, che si è svolto nella sala conferenze dello Sviluppo economico del Comune, hanno partecipato trenta aziende presenti sul territorio che hanno ricevuto e valutato i curricula degli aspiranti lavoratori con disabilità già iscritti al collocamento mirato e che hanno sostenuto i colloqui conoscitivi.

Le parole di Albano

“Prosegue – dichiara l’assessore Nuccia Albano – il nostro impegno per agevolare l’inclusione sociale delle categorie più fragili e promuoverne l’autonomia. Crediamo fermamente che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni, abbia il diritto di esprimere il proprio potenziale e di contribuire con le proprie competenze alla crescita della comunità. Il recruiting day non solo offre opportunità di occupazione, ma sensibilizza le aziende sull’importanza di una cultura inclusiva. Continueremo a sostenere iniziative come questa, convinti che l’inclusione sia la strada per una società più giusta, equa e prospera per tutti”.

Durante la giornata, denominata “Insieme si può”, sono stati 600 i colloqui svolti, di cui il 10% è stato effettuato in modalità sincrona-on line. Il 30% dei partecipanti apparteneva alla fascia d’età 15-34 anni, circa 240 le donne che sono state valutate dalle aziende.