Lavori allo stadio Salmeri di Milazzo, incontro al Comune tra Amministrazione e dirigenza

Si è svolto questo pomeriggio nella sala giunta del Comune l’annunciato incontro tra l’Amministrazione comunale e la SS.Milazzo. Presenti il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport, Antonio Nicosia e, per il sodalizio mamertino il presidente Mauro Versaci e diversi dirigenti. Oggetto della riunione i lavori al campo sportivo “Marco Salmeri” dopo quanto rilevato dal fiduciario della Lega nazionale dilettanti. Sindaco e assessore hanno rassicurato la società che verranno effettuati i lavori previsti per la tribuna coperta ed il terreno di gioco, unitamente ai già programmati interventi di manutenzione ordinaria. Lavori che saranno eseguiti nel rispetto dei tempi assegnati dalla stessa Lnd per dare il via libera allo svolgimento delle partite casalinghe di campionato. Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema della disponibilità di strutture per lo svolgimento della preparazione pre-campionato e per gli allenamenti in vista dei primi appuntamenti stagionali e anche in questo caso il sindaco Midili si è impegnato ad individuare, a stretto giro, un impianto che sia idoneo a tale scopo.

“Questo incontro – hanno detto il sindaco e l’assessore – è servito ulteriormente a ribadire l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della tematica sportiva e a sottolineare, qualora fosse necessario, gli ottimi rapporti con la dirigenza mamertina che tanti sacrifici ha fatto per portare in alto il nome della nostra città anche nello sport. Non c’erano problemi di alcun genere, ma a fronte di voci spesso incontrollate, abbiamo ritenuto opportuno ribadire volontà e impegni che erano stati ufficializzati subito dopo la promozione in serie D, individuando anche un interlocutore all’interno della società che faccia da trait-union con l’Amministrazione”.