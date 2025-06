Lavori sulla linea Reggio Calabria–Lamezia: modifiche alla circolazione ferroviaria | INFO UTILI

StrettoWeb

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria – Lamezia dalle ore 9.30 alle ore 12.45 di sabato 28 giugno e di domenica 29 giugno, fra Rosarno e Villa San Giovanni, per consentire interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Trenitalia, Calabria: modifiche alla circolazione sulla linea Reggio Calabria-Lamezia/Cosenza

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria – Lamezia/Cosenza, dalle ore 9.30 alle ore 12.45 di sabato 28 e di domenica 29 giugno, per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Rosarno e Villa San Giovanni.

Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Reggio Calabria subiscono modifiche di orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso a Lamezia Terme, con soppressione della tratta Reggio Calabria – Lamezia Terme.

Alcuni treni Intercity delle relazioni Milano – Siracusa/Palermo; Milano – Reggio Calabria e Roma Termini-Palermo/Siracusa subiranno modifiche di orario. Il treno Intercity 556 della relazione Reggio Calabria – Roma Termini è cancellato fra Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio con modifiche di orario e bus dedicati. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.