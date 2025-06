Lamezia Terme, vince il centrodestra. Forza Italia giovani Calabria: “orgogliosi del lavoro svolto”

StrettoWeb

“Il coordinamento regionale di Forza Italia giovani Calabria è orgoglioso del lavoro svolto dai ragazzi di Forza Italia giovani Lamezia Terme, guidati da Filippo Failla, che in queste settimane hanno offerto un supporto importante, soprattutto in termini organizzativi, alla campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Mario Murone come nuovo sindaco della città”. Lo dichiara in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia giovani Calabria. “Fondamentale anche il lavoro del coordinamento Provinciale guidato da Marco Polimeni e dai dirigenti d’area del giovanile Matteo Canino e Manuel Rubino, che dopo anni di assenza dalla scena, stanno ricostruendo il gruppo giovani in tutta la provincia di Catanzaro”, rimarca la nota.

“A Mario Murone e ai neoeletti il nostro augurio di buon lavoro, in sinergia con il governo regionale guidato dal presidente Occhiuto e il Segretario regionale di Forza Italia On. Cannizzaro”, conclude la nota.