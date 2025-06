Lamezia Terme, occupazione abusiva in alloggio popolare: scatta il sequestro

StrettoWeb

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

I militari della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, con il supporto di personale ATERP di Catanzaro, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Tribunale su richiesta della Procura, di un appartamento all’interno di una palazzina popolare in questa via M. Nicotera occupato sine titulo da un 45enne del posto.

L’uomo era infatti stato deferito

all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Sambiase che avevano riscontrato l’occupazione abusiva dell’unità abitativa. Subito dopo lo sfratto dell’interessato, l’ATERP ha proceduto ad apporre i sigilli.

Quanto descritto pone l’attenzione sulla costante operatività dell’Arma dei Carabinieri nel territorio lametino, mirata alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e organizzata a tutela della collettività.

Tutti i relativi procedimenti penali pendono presso la competente Autorità Giudiziaria.