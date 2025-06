Lamezia Terme, lutto nel mondo forense: morto l’Avvocato Angela Davoli

StrettoWeb

Lutto nel mondo forense in Calabria: è morto l’Avvocato Angela Davoli, del Foro di Lamezia Terme. Messaggio di cordoglio da parte del consigliere regionale Antonello Talerico, che è anch’egli Avvocato e componente del Consiglio Nazionale Forense (Cnf) per tutto il Distretto di Catanzaro: “Con profondo dolore e sincera commozione, l’Avvocatura del distretto di Catanzaro si stringe nel ricordo dell’Avv. Angela Davoli, del Foro di Lamezia Terme, venuta a mancare lasciando un vuoto difficile da colmare, sia sotto il profilo professionale che umano. Angela è stata una collega stimata, preparata e appassionata, che ha saputo unire la competenza giuridica alla capacità di dialogo e al senso profondo delle istituzioni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo, contribuendo con rigore, equilibrio e umanità alla crescita della nostra comunità forense”.

“Non è semplice condensare in poche righe ciò che Angela ha rappresentato per tanti di noi. Chi l’ha conosciuta, anche solo per un tratto di cammino, sa di aver incontrato una donna forte, coerente, capace di affrontare le sfide con determinazione e spirito di servizio. Ha saputo farsi esempio virtuoso di professionalità e di dedizione, senza mai rinunciare alla gentilezza e alla generosità. Un ultimo saluto, ma non un ultimo ricordo: quello resterà vivo, nei cuori di chi l’ha stimata, dei colleghi, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo percorso. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, giunga il più sentito abbraccio da parte mia e da tutta l’Avvocatura del distretto di Catanzaro. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo a loro con affetto e solidarietà”.