Lamezia Terme, Mario Murone sindaco. Chirumbolo: “con il centrodestra al governo della città ci saranno risultati”

Un nuovo capitolo per Lamezia Terme sta per aprirsi. L’avvocato Armando Chirumbolo, rappresentante della lista Lamezia Domani, pone l’accento su un’opportunità senza precedenti per la città, grazie alla guida del centrodestra a livello locale, regionale e nazionale. “La nostra amministrazione non opererà in isolamento, ma sarà parte di un progetto politico più ampio che vede il centrodestra alla guida delle principali istituzioni. Questo significa maggiore dialogo con il governo regionale e nazionale, più risorse per la città e un’azione amministrativa più efficace e mirata”, afferma Chirumbolo.

Secondo l’avvocato, questa sinergia politica consentirà di affrontare le sfide più urgenti con strumenti adeguati, favorendo interventi strategici su infrastrutture, sicurezza, sviluppo economico e servizi ai cittadini. La riqualificazione urbana e il rilancio del settore produttivo saranno tra le priorità della nuova amministrazione, con un’attenzione particolare all’attrazione di investimenti e alla valorizzazione delle eccellenze locali. “È il momento di un cambiamento reale. Abbiamo le condizioni ideali per trasformare Lamezia Terme in una città all’altezza delle sue potenzialità. La collaborazione tra le istituzioni di governo permetterà di superare ostacoli burocratici e rendere più incisiva l’azione amministrativa”, sottolinea Chirumbolo.

Con la determinazione di chi guarda al futuro con ambizione, l’amministrazione guidata da Mario Murone si pone l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini e avviare un percorso di crescita e sviluppo concreto. “Lamezia Terme ha tutte le carte in regola per diventare un centro strategico nel panorama calabrese e nazionale. Con il supporto del governo regionale e nazionale, possiamo costruire un futuro di prosperità e modernizzazione per la nostra comunità”, conclude Chirumbolo.