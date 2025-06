Lamezia Terme, grande successo per “Staffetta Blu”

StrettoWeb

“Conserveremo a lungo il ricordo dei sorrisi che hanno accompagnato la mattinata di ieri, quando nella pineta costiera di Lamezia Terme si è svolta la tappa calabrese della Staffetta Blu, manifestazione a carattere nazionale che coinvolge le persone con autismo di tutte le età, le loro famiglie ed il territorio. La Comunità di Lamezia Terme ha saputo rispondere con entusiasmo all’evento“. È quanto affermato in un comunicato stampa dagli organizzatori dell’evento.

“La passeggiata si è svolta in collaborazione con le sedi locali di Angsa Lamezia Terme, Angsa Vibo Valentia, Angsa Cosenza, Angsa Crotone San Giovanni in Fiore ed ha avuto il patrocinio dell’ordine degli architetti paesaggisti pianificatori conservatori della provincia di Catanzaro. Preziosa è stata la collaborazione della Sezione Cai di Catanzaro, della Sottosezione Cai delle Serre e della TAM Regionale. Ringraziano la partecipazione della Pro loco di Lamezia Terme. Presente anche una delegazione dei ragazzi della Fondazione Marino di Melito Porto Salvo con i loro accompagnatori ed educatori. Tutto si è svolto in serenità grazie alla presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana sede di Lamezia Terme. Un profondo ringraziamento a tutte le famiglie provenienti dal resto della regione che hanno voluto condividere questa esperienza“, concludono.