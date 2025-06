Lamezia Terme, “FiliceART” inaugura il vernissage di Maurizio Carnevali | FOTO 

StrettoWeb

Un salotto in cui discutere pacatamente e in modo appassionato di arte. Con questa veste si è presentata al pubblico lametino e non solo, la Galleria d’Arte “FiliceART” dei fratelli Andrea e Fabio Filice che, qualche giorno addietro, ha aperto, ufficialmente, la stagione delle mostre con la personale del M° palmese, ma lametino d’adozione, Maurizio Carnevali. L’artista ha dato avvio all’attività espositiva della Galleria, aperta da circa un anno, con il vernissage della “Piccola mostra di Opere Scelte” che ha compreso dipinti a olio più datati e straordinari capolavori come La Pietà, che possiede una matericità e un’espressività commovente, soprattutto – come dichiarato anche dallo stesso Carnevali – in questo momento così difficile attraversato da tutta l’umanità le cui sorti sono nello sguardo interrogativo della Vergine.

Nell’esposizione, molto ben assortita, anche altri meravigliosi quadri, una serie di delicatissimi, quasi eterei acquerelli e poi, l’inedito lavoro realizzato in 4 opere olio su tavola, riproducenti Le Quattro Stagioni che grazie alla maestria e la sapienza grafica di FiliceART, è diventato anche litografia e del quale il M° ha firmato e numerato trenta pezzi.

“Ringraziamo il M° Carnevali – hanno dichiarato i Filice al termine della serata – che ci ha dato l’onore di sceglierci per inaugurare questo spazio espositivo che si propone di essere un luogo d’incontro e di scambio tra gli artisti contemporanei. Un luogo cui abbiamo dato vita in continuità con il lavoro che da quasi 40 anni prima i nostri genitori e poi noi, svolgiamo sulle immagini e che, naturalmente, evolvendosi nello studio e nello sviluppo (nel design) della corniceria, ha portato a questo importante step di crescita”.

Un pensiero condiviso in pieno da Maurizio Carnevali: “Andrea e Fabio (Filice) e la loro FiliceART hanno la sensibilità giusta per avviare un’attività di questo tipo che è, prima di tutto, un’attività culturale. Lamezia ha, assolutamente, bisogno di realtà come questa che devono entrare nelle abitudini quotidiane degli adulti, ma anche dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola e che devono avere il piacere di entrare in un luogo come questo che, oltretutto, è molto ben posizionato al centro della città. Merito, dunque, a FiliceART che dimostra di avere le carte in regola per intraprendere questo cammino e io sono onorato di aver inaugurato il loro spazio”.