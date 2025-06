Lamezia Terme decolla: lo scalo calabrese tra i più in crescita d’Europa e pronto a superare i 3 milioni di passeggeri nel 2025

StrettoWeb

“Con l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme la Regione Calabria punta a creare un hub tra i più performanti d’Italia e, già tra i top dieci per maggiore crescita in Europa nel 2024. Ed anche nei primi cinque mesi del 2025 con un traffico di 1.052.393 passeggeri, l’aeroporto di Lamezia Terme si attesta su un trend di crescita che potrebbe agevolmente superare la soglia dei 3 milioni di passeggeri annui (battendo un ulteriore record), consolidando la sua posizione di principale scalo aeroportuale della Calabria e tra quelli più performanti d’Italia con un trend che potrebbe portare anche per l’anno 2025 un aumento dei passeggeri superiore alle crescite medie degli ultimi anni”. Lo afferma in una nota Antonello Talerico, Consigliere Regionale di Forza Italia.

“I risultati parlano chiaro: anche il mese di dicembre 2024– storicamente uno dei più costosi per volare – ha visto un aumento del 12% del traffico passeggeri già solo sullo scalo di Lamezia Terme rispetto all’anno precedente. In parallelo, le tariffe medie – secondo l’autorevole fonte CIRIUM – sono diminuite sulle rotte nazionali più servite, quali Roma (-33%), Bologna (-16%), Milano Malpensa (-14%), Bergamo (-11%)”.

“Anche i dati fatti registrare nel biennio 2024-2025 rispetto all’anno 2023 consegnati degli indici importanti con un aumento medio dei passeggeri che oscilla tra il 14% ed il 22,5% in più e, con un coefficiente di riempimento medio dell’82%, superando anche il precedente primato di novembre 2019. Particolarmente rilevante è l’incremento dei voli internazionali, che registrano un aumento del 54% rispetto all’anno 2023. Le rotte più performanti sono state quelle per Francoforte Hahn, Tirana e Bruxelles”.

“Parallelamente, lo scalo di Lamezia Terme era già entrato nel 2024 nella top 10 come uno degli aeroporti in maggiore crescita in Europa, registrando un aumento del 22,5% dei voli rispetto a dicembre 2023. Investimenti storici. Ulteriore dato significativo di quanto la Regione Calabria stia puntando sull’aeroporto internazionale di Lamezia Terme sono gli investimenti che per entità e tipologia sono storici ed ammontano a circa 152 milioni di euro (di cui 15 mln provenienti da Ryanair), così suddivisi:

– 76 milioni per sviluppo aerostazione passeggeri (già in verifica il progetto esecutivo);

– 6.6 milioni per sviluppo nuovo corpo avanzato a.p. (completato);

– 14.2 milioni interventi per security e digitalizzazione (già in verifica il progetto esecutivo);

– 13.8 milioni per riqualifica viabilità e aree di sosta (progettazione esecutiva);

– 7 milioni per area servizi handling e cargo con viabilità dedicata (progetto FTE);

– 7 milioni pista ciclabile e riqualificazione fascia costiera e lago La Vota (progetto FTE approvato);

– 4 milioni per reti sottoservizi e impianti tecnologici (già in verifica il progetto esecutivo);

– 1.5 milioni per adeguamento antisismico distac. VVF (adeguamento progetto esecutivo);

– 1 milioni adeguamento luci di bordo e signs area movimento (lavori da appaltare);

– 5 milioni riqualifica torre serbatoio ((gara progettazione da avviare).

L’investimento della Regione ammonta a circa 137 milioni di euro, dato aggiornato, in quanto in precedenza era pari a circa 125 milioni di euro, per come può essere verificato dagli atti contabili e dalle pubblicazioni. Oltre a ciò un ulteriore investimento è quello di Ryanair per un importo di 15 milioni di euro (eventualmente da aggiornare in aumento) per la realizzazione dei due hangar all’avanguardia con 2 baie (8.100 m²)che supporteranno sia attività di manutenzione di base sia interventi più invasivi, con la flotta di Ryanair che crescerà fino a 800 aeromobili entro il 2034. Questo investimento da 15 milioni di euro rafforza l’impegno di Ryanair nei confronti della Calabria e dell’Italia nel suo complesso, incrementando le capacità di manutenzione della compagnia aerea e stimolando al contempo la crescita economica e la creazione di ben 300 posti di lavoro in più tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto qualificato (arrivando a circa 1700 posti di lavoro complessivi)”.

“Senza dimenticare che le compagnie che oramai operano sullo scalo di Lamezia Terme sono tra le più importanti a livello internazionale, tra cui : RYANAIR, ITA TRASPORTO, EASYJET EUROPE, EASYJET SWISS, EDELWEISS, EUROWINGS, AEOITALIA, CONDOR, LUFTHANSA e THOMSONFLY”.

“Ryanair rimane la compagnia che ha voluto investire di più proprio sull’aeroporto di Lamezia Terme, non solo per numero di tratte e voli, ma anche per far raggiungere allo scalo lametino un numero di passeggeri da record, anche rispetto allo scalo di Reggio Calabria (che ha una utenza diversa ed è un aeroporto che cresce anch’esso tanto poiché prima era sostanzialmente inesistente). L’impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Calabria è sostenuto da un operativo da record per l’estate 2025 con 40 rotte per la regione, incluse 13 nuove, oltre a maggiori frequenze su altre 14 destinazioni e l’aggiunta di 2 nuovi aeromobili di base per questa estate (ulteriori 200 milioni di investimento)”.

“Sono, altresì, in corso interlocuzioni con compagnie aeree di primaria rilevanza internazionale, come British Airways e Air Transat. Parallelamente, Neos sta dimostrando una crescente capacità di sviluppo verso il mercato statunitense, considerato prioritario per lo scalo calabrese, alla luce di una domanda consistente e tuttora in larga parte intercettata da hub di transito quali Fiumicino. Tali dati offrono una lettura corretta e reale rispetto ai numeri, agli investimenti ed al ruolo centrale che la Regione Calabria ha voluto riconoscere all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, smentendo clamorosamente tutti coloro che diffondono dati falsi e populistici per qualche minuto di visibilità, senza comprendere che così facendo creano un enorme danno allo scalo di Lamezia Terme ed alla Calabria”.