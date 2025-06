Lamezia Terme, vince il centrodestra. Cannizzaro: “nei prossimi mesi vinceremo anche in altre città della Calabria”

StrettoWeb

La vittoria del centrodestra a Lamezia Terme in un bellissimo ballottaggio tra Mario Murone e Doris Lo Moro, galvanizza Francesco Cannizzaro, giovane deputato di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria. “Non abbiamo deluso le aspettative dimostrando che, quando il centrodestra è unito, è praticamente imbattibile”, evidenzia Cannizzaro. “Stiamo dimostrando che è possibile governare bene una regione complessa come la Calabria ed una nazione come l’Italia con azione concrete e con un programma chiaro“, puntualizza il deputato forzista.

“Sono sicuro che, nei prossimi mesi, riusciremo a vincere le elezioni anche nelle altre città della Calabria e lo faremo con merito. Mentre le sinistre costruiscono le campagne elettorali con le ingiurie, noi lo facciamo sempre con pacatezza e concretezza”, conclude Cannizzaro.