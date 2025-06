Lamezia: importante risultato di Forza Italia, oltre 4.800 voti con le due liste in campo

StrettoWeb

Ottimo risultato per Forza Italia a Lamezia Terme, che si afferma con oltre 4.800 voti grazie alla presentazione delle due liste: Forza Italia e Calabria Azzurra (strutturata dal consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico). Un risultato che conferma la crescente presenza del partito sul territorio lametino, anche grazie al rafforzamento di Azzurro Donna e Giovani FI, in tutta la provincia di Catanzaro ed in particolare nel territorio lametino. Determinante, in questa fase elettorale, è stata la presenza del coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, che ha espresso pieno sostegno alla coalizione e a tutti i protagonisti locali del partito. Tra questi, il coordinamento cittadino guidato da Biase, il vice coordinatore Iona Manuele, e il Consigliere Regionale Antonello Talerico, che ha avuto un ruolo chiave nella strutturazione della seconda lista (Calabria Azzurra) collegata a Forza Italia.

Alla luce di questo successo elettorale, si consolida il ruolo che Forza Italia potrà avere nella nuova amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Mario Murone, con l’intento di portare avanti nelle sedi regionali e parlamentari gli interessi del Comune lametino che dovrà avere pari dignità politica ed amministrativa rispetto ai capoluoghi di provincia, per l’importante ruolo che Lamezia Terme esprime sui trasporti e collegamenti (aeroporto, ferrovie) e sulla collocazione geografica (centralità strategica e condizioni e requisiti di sviluppo economico che pochi altri centri possono garantire).