Lakers ceduti per 10 miliardi, svolta storica nell’NBA: chi è il nuovo proprietario

StrettoWeb

È la fine di un’era per il basket NBA e chissà che sia l’inizio di un’altra. Altrettanto florida? Difficile da dirlo, sarà il parquet a parlare. I Los Angeles Lakers sono stati ceduti per la cifra record di 10 miliardi di dollari, circa 30 volta il prezzo iniziale di acquisto. La famiglia Buss, storico cognome legato ai grandi trionfi purple and gold, passano il testimone al miliardario Mark Walter, nuovo socio di maggioranza che dal 2021 deteneva già il 20%.

Chi è Mark Walter? Tutto sul nuovo proprietario dei Lakers

Ceo di Guggenheim Partners – colosso dei servizi finanziari con oltre 325 miliardi in gestione -, il 61enne Mark Walter non é nuovo agli investimenti nello sport. Nel Chelsea, a livello calcistico. Il suo fondo controlla poi i Los Angeles Dodgers (baseball), le Los Angeles Sparks (basket femminile) e la Cadillac, che dal 2026 sarà in F1. Nel tennis, possiede la Billie Jean King Cup. L

‘accordo pone fine a 46 anni di regno della famiglia Buss sui Lakers e segue alla vendita a marzo dei Boston Celtics a Bill Chisholm per 6,1 miliardi, che già aveva fatto scalpore. La leggenda dei Lakers, Earvin “Magic” Johnson, socio in affari di Walter, è stata tra i primi ad esprimersi favorevolmente. “I tifosi dei Lakers dovrebbero essere estasiati – ha scritto Johnson su X -. Alcune cose che posso dirvi su Mark: è motivato dalla vittoria, dall’eccellenza e dal fare tutto nel modo giusto. E metterà in campo le risorse necessarie per vincere!“.

Nel baseball, ad esempio, i Dodgers hanno conquistato le World Series due volte da quando il gruppo di Walter ha preso il controllo del club e negli ultimi anni hanno adottato campagne acquisti aggressive, che li hanno visti ingaggiare alcuni dei migliori talenti sul mercato, come la superstar giapponese Shohei Ohtani, attratto con un contratto decennale da 700 milioni di dollari.

L’NBA deve molto della sua attuale popolarità al periodo d’oro dei Lakers negli anni Ottanta. La franchigia fu acquistata nel 1979 dal magnate Jerry Buss, che in breve contribuì a trasformarla in una potenza sportiva ed in un marchio di fama mondiale. L’era Buss ha portato ai Lakers 11 titoli NBA – nessun’altro é stato così vencente nello stesso periodo -, impreziositi da campioni come Magic Johnson e da una tripletta di successi tra il 2000 e il 2002, quando la squadra era guidata da Kobe Bryant.

Più recentemente, ha reclutato la superstar più influente dell’era moderna, LeBron James, che ha guidato i Lakers al 17° titolo nel 2020. All’inizio di quest’anno ha sbalordito la lega assicurandosi la stella dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, presente e futuro della franchigia nel post LBJ.

Quando ha acquistato la sua quota di minoranza Walter si era accordato per il conferimento del diritto di prelazione sull’acquisto del club qualora la famiglia Buss avesse deciso di passare la mano. Dopo la morte di Jerry Buss nel 2013, la proprietà è andata ai suoi sei figli tramite un trust. Da allora, Jeanie Buss è stata alla guida dei Lakers, incarico che dovrebbe mantenere.