La Liberty Lines al convegno del Wec su porti e green

Si è tenuto ieri, presso il Romeo Hotel di Napoli, il convegno dal titolo “Porti&Green: Comunità Energetiche Rinnovabili, il motore della transizione energetica . Acqua, energia, comunità”, promosso da WEC Italia. Un evento, organizzato dal WEC Italia e EY, con la collaborazione del Comune di Napoli, IFEC e Il Riformista, che ha avuto come obiettivo il confronto in materia di transizione energetica, sviluppo sostenibile, cooperazione territoriale e ruolo strategico dei porti. A partecipare, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Tullio Ferranti, Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata.

A prendere parte al panel speech dedicato a Porti e Green e Comunità Energetiche: Tracciare la rotta tra Autorità, Shipping e innovazione, l’Armatore e membro del CdA della Liberty Lines Alessandro Morace, insieme ai rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionale e locali, alle autorità di sistema portuale, ad aziende energetiche e tecnologiche e del mondo dell’innovazione.

“Ringrazio Wec Italia e EY per l’invito che come Liberty Lines abbiamo accolto con entusiasmo – ha sottolineato Alessandro Morace – Oggi, non è più sufficiente parlare di transizione ecologica e sostenibilità. Diventa imprescindibile agire affinché queste non restino solo parole avulse dalla realtà. Come Liberty Lines ci siamo impegnati, con investimenti ingenti, ad agire in concreto con l’acquisto di 9 navi ibride, le prime al mondo destinate al trasporto passeggeri. Aver avuto modo di poter raccontare la nostra esperienza e di essere considerati modello da seguire, per noi è motivo di orgoglio”.