La Juventus sfida il Napoli: è battaglia per 2 big dalla Premier

StrettoWeb

Negli ultimi anni, il rapporto di mercato fra Premier League e Serie A è cambiato enormemente, nostro malgrado, in favore degli inglesi: i big e i talenti del calcio italiano vanno in Inghilterra, a fare il percorso inverso sono calciatori che hanno superato il prime della loro carriera o alcuni che hanno bisogno di ritrovarsi. Attenzione però, i cosiddetti ‘scarti’ possono rivelarsi parecchio preziosi. Un esempio è Christian Pulisic che al Chelsea non trovava spazio ma che sta facendo bene al Milan andando in doppia doppia gol-assist con facilità.

Ecco perchè pescare (bene) in Premier League potrebbe fare le fortune delle squadre che sanno scovare l’occasione giusta. In queste ore Juventus e Napoli stanno duellando sul mercato per due obiettivi comuni in casa Chelsea.

Calciomercato, Juventus e Napoli su Sancho e Jackson

Il primo è Jadon Sancho, talento sfolgorante ma che da ormai diverse stagioni è alla ricerca di ritrovare se stesso. Venticinquenne, ala tecnica e rapida, in grado di giocare su tutto il fronte offensivo a supporto o ai lati di una punta, sarebbe l’esterno ideale per Tudor e Conte. Il costo si aggira intorno ai 30 milioni, cifra più che abbordabile. Il Chelsea dovrà riscattarlo dallo United e poi deciderne il da farsi: i 3 gol e 5 assist in 31 partite nella scorsa stagione non lo rendono blindabile.

Il secondo profilo è quello di Nicholas Jackson, attaccante senegalese da 10 gol e 5 assist nell’ultima stagione di Premier League. Attaccante di 187 cm, ben strutturato fisicamente ma anche veloce, impiegato anche sull’esterno, Jackson prenderebbe il posto di Vlahovic in bianconero e si dividerebbe la titolarità di Lukaku (ereditandola sul lungo periodo) in futuro. Il costo si aggira sui 50 milioni di euro, un investimento pesante ma dal potenziale davvero interessante.