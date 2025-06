Klaus Davi: “al corteo del Pd con la bandiera di Israele e la kippah, simboli del gay pride di Tel Aviv”

StrettoWeb

“Sabato 7 giugno parteciperò al corteo Pd di Roma con la bandiera di Israele e la Kippah come simbolo del gay pride di Tel Aviv che ogni anno riunisce oltre 300 mila persone provenienti da tutto il Medio Oriente, molte delle quali dai paesi arabi che notoriamente mandano gay, trans e lesbiche a morire sul patibolo. Una manifestazione non deve tramutarsi in una condanna per un intero popolo come quello degli ebrei. Non può tradursi in una minaccia. Per questo parteciperò anche io con la bandiera simbolo di un popolo vittima della Shoah e delle stragi del 7 ottobre. Naturalmente massima vicinanza alle vittime civili a Gaza che nulla c’entrano con il conflitto. Il mio scopo è anche ricordare che c’è stato un 7 ottobre e che ci sono ancora più di 50 ostaggi israeliani”, lo ha dichiarato il giornalista Klaus Davi sul proprio profilo X.