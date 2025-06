Karate, grande successo per il 2° Memorial “Mimmo Maurino”

StrettoWeb

Ha riscosso un enorme successo il 2º Memorial “Mimmo Maurino”, dedicato al compianto grande Maestro di Karate, da sempre legato affettuosamente e amichevolmente alla Calabria. Docente nazionale FIJLKAM oltre che padre del pluricampione del Mondo e d’Europa di Karate, Lucio Maurino il maestro Domenico (Mimmo) è stato un punto di riferimento fondamentale per il karate nazionale.

L’Evento a lui dedicato si è svolto al PalaMaiata di Vibo Valentia, domenica 01 giugno c.a., ed è stato organizzato dalla presidente di settore, la maestra e pluricampionessa vibonese Viola Zangara, con il commissario tecnico regionale e cuore pulsante federale, il maestro Luciano Dichiera, in collaborazione con il Comitato Regionale della federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali, l’unica riconosciuta dal CONI, e con la società sportiva locale, la Virtus Vibo Valentia.

Patrocinata dalla Provincia di Vibo Valentia, l’iniziativa ha rappresentato un momento di aggregazione senza precedenti. Tra le autorità presenti, l’assessore allo sport di Vibo, Dott. Stefano Soriano e il Delegato Provinciale CONI di Vibo, Avv. Michele La Rocca, il Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, Enzo Migliarese, il Membro d’Onore, Gerardo Gemelli, oltre al commissario tecnico regionale, maestro Luciano Dichiera, alla presidente Zangara e al figlio del compianto maestro, Lucio Maurino.

Ben ventisei le società sportive, provenienti da tutto il Sud Italia, che hanno voluto partecipare alle competizioni sportive previste dal memorial. Infatti, in gara, si son sfidati circa trecento atleti, suddivisi nella classi: Under 10, Under 12, Cadetti, Juniores e Under 21. La classifica finale ha visto primeggiare la Virtus Vibo Valentia, che con la guida della dottoressa Zangara coglie grandi successi a tutti i livelli. Al secondo posto si è piazzata la Fortitudo 1903, al terso l’associazione Karate Catona e al quarto posto Karate Curinga distaccando la quinta e le successive per i punteggi ottenuti.