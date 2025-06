Juventus sculacciata dal City, segnali per il mercato: tanti colpi quanti i gol subiti

StrettoWeb

Secondo posto e girone superato per la Juventus. Si sapeva già ed è l’unica notizia positiva della serata che ha visto i bianconeri perdere fragorosamente per 2-5 nella terza e ultima gara del raggruppamento, contro il Manchester City. La differenza di valori era ben nota, tanto fra i titolari quanto in panchina (allenatore compreso). Gli inglesi si sono permessi il lusso di far entrare Haaland, Rodri, Foden, Cherki e Gundogan. Per dire.

C’è partita solo nelle fasi iniziali grazie a un errore di Ederson che consente a Koopmeiners di pareggiare l’iniziale vantaggio di Doku che aveva mandato al bar Alberto Costa e Kalulu. Lo stesso Kalulu fa autogol nel tentativo di disimpegnare e taglia un po’ le gambe ai bianconeri che non capitolano solo grazie a un ottimo Di Gregorio (migliore in campo dei suoi con 5 gol subiti).

Nella ripresa Haaland entra e spacca la partita mettendo a ferro e fuoco la difesa bianconera entrando in porta con il pallone nell’1-3. Foden fa quasi lo stesso sull’1-4. Savinho spacca la traversa da fuori area, con rimbalzo interno che vale l’1-5. Vlahovic rende meno amaro il passivo nel finale. Termina 2-5 e i segnali per il mercato sono parecchi.

Calciomercato Juventus: serve almeno un colpo per reparto (anche più)

Partiamo dalla difesa. In attesa di capire se Bremer tornerà dall’infortunio come quello di prima, la Juventus ha bisogno almeno di un centrale di difesa affidabile. Kelly e Veiga sono due soluzioni di ripiego, Gatti sembra aver perso terreno nelle gerarchie, Kalulu soffre qualche amnesia di troppo. Chissà che ricomponendo la vecchia coppia con Tomori, pallino bianconero di gennaio, possa trovare solidità. Leoni il giovane gioiello (che vogliono tutti) per dare profondità alla panchina, con italianità e qualità. Aguerd e Antonio Silva sullo sfondo.

A centrocampo, in attesa di capire chi resta e chi parte in mediana (McKennie, Douglas Luiz?), il sogno resta Ederson dell’Atalanta. Sull’esterno occhi su Wesley del Flamengo.

In attacco serve una punta di riserva: David a parametro 0 fa gola a tutti e il ruolo di back up gli starebbe pure stretto. Anche perchè non si sa chi sarà l’attaccante titolare. Vlahovic non sembra sicuro di restare (occhio al Milan su di lui). Si lavora per il futuro di Kolo Muani. Sondaggi per Nunez e Jackson dalla Premier League (almeno 40 milioni a testa), così come per Osimhen (il Napoli vorrebbe i 75 milioni della clausola ma rischia di perderlo a 0 l’anno prossimo). Sull’ala due nomi caldi: Ben Seghir del Monaco e Sancho dal Chelsea.