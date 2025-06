La Juventus si gode il suo 10: Kenan Yildiz illumina il Mondiale per Club con una tripletta da stropicciarsi gli occhi

StrettoWeb

Un numero 10 sulle spalle che non gli pesa affatto, anzi. Indossato da grandi della storia in bianconero, non li fa rimpiangere, ma anzi fa sognare il popolo bianconero: da Platini a Del Piero, da Dybala a Tevez, al di là del numero di maglia oggi la Vecchia Signora si gode un grande talento, a soli 20 anni: Kenan Yildiz. E’ lui a prendersi la scena nella seconda gara del girone della Juventus nel Mondiale per Club: dopo lo 0-5 di qualche giorno fa, oggi altra vittoria facile, un 4-1 ai marocchini dello Wydad FC. Marcatori: Yildiz, Yildiz, Yildiz e… Vlahovic, che si guadagna e realizza il rigore del poker, da subentrato e al centro di voci di mercato che lo vorrebbero conteso da varie squadre.

Per il turco, prima un inserimento con imbucata (anche se c’è deviazione), poi un gran tiro da fuori all’incrocio e poi un altro scatto in profondità con sterzata e piattone. Un gol più bello dell’altro, tre in una partita e quattro in totale tra le due sfide. Ad oggi, dopo qualche giorno dall’inizio, tra le stelle della competizione negli USA c’è il giovane turco, in un momento di forma fantastica. Al di là degli avversari – finora modesti – il confermato Tudor si gode il suo gioiello e sa bene che può essere la carta vincente di quest’anno. Un primo banco di prova del calcio vero – quello di campionato e coppe – ci sarà già contro il Manchester City, giovedì sera (ore 21 italiane), dove le due squadre si giocheranno il primo posto del girone. La qualificazione, invece, è già in saccoccia.