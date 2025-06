Jannik, grazie comunque! Alcaraz batte Sinner in finale di Roland Garros dopo una gara epica di oltre 5 ore

StrettoWeb

Signori, inchinatevi! Inchinatevi comunque! Jannik Sinner non vince, ma esce a testa altissima. Con due set a zero, sì, ma con un altro marziano di questo sport, nella sua terra favorevole, con il pubblico contro e dopo oltre 5 ore di partita. Sinner perde la finale del Roland Garros contro Alcaraz per tre set a due, di cui tre fino al tie-break, a dimostrazione di una partita lunghissima, bellissima, intensa ed equilibrata fino all’ultimo.

La partita

Il primo set è dell’italiano, che batte 6-4 l’avversario. Il secondo si gioca punto a punto, ma Sinner lo vince al tie-break: 7-6. Al terzo set, flessione del numero uno, meno lucido e preciso. Alcaraz prende fiducia e con il 6-4 si prende il set, per il 2-1 generale. Anche il quarto set sembra aprirsi in fiducia per lo spagnolo, che va avanti per tre volte, ma per tre volte viene raggiunto da Sinner, che poi va sul 5-3 ed è praticamente a un passo dal chiuderla, con il match point sul 40-0 per chiudere set e match, ma con una fantastica rimonta Alcaraz li annulla tutti e va sul 5-4. Si arriva così di nuovo al tie-break e – sempre a un passo dal perderla – lo spagnolo trova la forza per prendersi il 7-6 e il 2-2 generale. Rimonta pazzesca, anche supportato da un tifo che è – praticamente – solo per lo spagnolo. Grandi boati ai punti dello spagnolo, poca roba per quelli dell’italiano. Anzi, anche qualche “buu” in alcune situazioni. Si arriva così al quinto set. Sempre avanti Alcaraz, anche questa volta Sinner rimonta sul 6-5 e va a un passo dal 7-5, ma anche questa volta Alcaraz rimonta, si prende il 6-6 e stravince il tie-break. Stanchissimo l’italiano, che mostra però tutta la sua forza nonostante la sconfitta, dopo pochissimi allenamenti in seguito alla squalifica. La partita tra primo e secondo del tennis mette in mostra il meglio possibile oggi. E l’Italia, un’Italia dello sport che oggi è delusa dal calcio, può continuare a essere orgogliosa del suo campione.