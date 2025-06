Italiani via da Israele, Tajani: “Farnesina organizza voli charter dall’Egitto”

StrettoWeb

Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l’Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l’organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona. Lo riporta l’Ansa. L’iniziativa ha natura di facilitazione e prevede il trasferimento da Tel Aviv o Gerusalemme a Sharm el Sheikh, seguito dal volo per l’Italia. E’ previsto un contributo economico complessivo di 500 euro per adulto.

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha dichiarato: “stiamo lavorando per facilitare l’uscita da Teheran e da Israele dei nostri connazionali che intendono lasciare questi Paesi. Stiamo organizzando dei voli charter che sono a pagamento perché non si tratta di una evacuazione ma di un aiuto e di un coordinamento agli italiani che intendono lasciare l’Iran e Israele. In Israele ci sono circa 20 mila italiani, mentre in Iran erano 450 ma adesso credo siano 400“.