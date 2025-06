Istanbul e Atene le tappe delle visite Erasmus plus degli studenti dell’Ipalbtur “Trecroci” di Villa S.Giovanni

StrettoWeb

Numerose sono state le attività che hanno coinvolto gli studenti dell’Ipalbtur ‘Trecroci’, ma tra le più significative, soprattutto per l’impatto che hanno avuto sui ragazzi stessi, sono state quelle legate ad Erasmus plus, il programma dell’UE per l’istruzione in Europa. Turchia e Grecia sono state le mete dei viaggi, che hanno consentito agli studenti di migliorare le capacità di comunicazione, soprattutto in lingua straniera, e dal punto di vista professionale di svolgere attività comuni con i colleghi stranieri con la preparazione di piatti della cucina turca e greca e, ovviamente, italiana.

Alla parte di studio è stata naturalmente affiancata quella turistica, che ha dato l’opportunità agli studenti ed agli insegnanti accompagnatori di visitare luoghi unici come la moschea di Santa Sofia a Istanbul e l’Acropoli ad Atene, giusto per citare i principali.