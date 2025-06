Israele spara sulla folla, Leavitt: “non credete ad Hamas. Avete visto la BBC che ha ritrattato tutto?” | VIDEO

StrettoWeb

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, è intervenuta per fare chiarezza sulla questione che riguarda la morte di alcuni civili a Rafah attribuita, da Hamas, agli spari dei soldati israeliani sulla folla. Dell’argomento ne avevamo discusso ieri in un precedente articolo nel quale sottolineavamo come, nonostante le smentite di Israele, con troppa facilità, i media occidentali avessero dato credito ad Hamas che è pur sempre un’organizzazione terroristica.

Nelle ultime ore, Karoline Leavitt ha espresso un pensiero deciso sulla questione, tirando le orecchie alla BBC e ad altri media che prima hanno diffuso alcune notizie sulla base di quanto fatto circolare da Hamas, poi hanno ritrattato: “sfortunatamente, nonostante lo facciano i media, noi non prendiamo le parole di Hamas come verità assoluta. Ci piace approfondire quando loro parlano. – ha dichiarato – Non come la BBC che ha scritto diversi titoli com ‘un carro armato israeliano ha ucciso 26 persone’, ‘ha ucciso 21 persone’, ‘raffica israeliana ha ucciso 31 persone’, ‘la croce rossa ha dichiarato che sono morte in un attacco durante la consegna di aiuti umanitari’. E poi… oh aspetta, hanno dovuto correggere e buttar giù l’intera storia dicendo che rivedendo le immagini non hanno trovato la prova di nulla. Ok. Quindi, noi vogliamo approfondire i report prima di confermarli. Suggerisco a quei giornalisti che hanno a cuore la verità dell’informazione, di ridurre la disinformazione che sta circolando in tutto il mondo su questo fronte“.

Casa Bianca, Karoline Leavitt: "non prendete le parole di Hamas come verità. Avete visto la BBC?"