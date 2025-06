Israele spara contro la folla a Gaza, IDF: “fake news di Haaretz, favoriamo aiuti verso i cittadini”

StrettoWeb

Israele spara contro la folla. Ci risiamo. Tornano a scatenarsi le voci secondo cui i soldati dell’IDF aprano il fuoco contro i cittadini di Gaza presso i presidi che distribuiscono gli aiuti umanitari. A rilanciare la notizia è stato il giornale “Haaretz” che riporta come i soldati israeliani abbiano ricevuto l’ordine di aprire il fuoco sulla folla. Un portavoce dell’IDF è intervenuto per fare chiarezza: “l’IDF sta lavorando per consentire la distribuzione degli aiuti da parte della American Society (GHF), e per proteggere gli assi che portano ai centri di distribuzione nel modo in cui gli aiuti raggiungono i residenti della Striscia di Gaza e non Hamas. Questo è in parallelo con l’attività operativa continua dell’IDF nella striscia di Gaza.

In contrasto con l’affermazione nella pubblicazione, non vi è alcuna istruzione nell’IDF di sparare deliberatamente i non coinvolti in generale e coloro che arrivano ai complessi di distribuzione in particolare. L’IDF respinge la notizia che gli ordini dell’esercito permettano questo“.

Dichiarazione congiunta al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e al Ministro della Difesa Israel Katz: “lo Stato d’Israele respinge con veemenza gli spregevoli pettegolezzi pubblicati sul quotidiano Haaretz“.