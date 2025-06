Israele, l’Iran colpisce scuole e chiese: feriti gravi e paura in diretta | VIDEO

StrettoWeb

“Israele sta venendo punito in questo momento“. Ali Khamenei aveva lanciato questo messaggio nelle scorse ore precedendo, a parole, l’attacco dell’Iran. Sono partiti circa 25 missili dal territorio iraniano, alcuni dei quali sono andati a bersaglio. Ad Haifa è stata colpita la zona del porto e un missile ha distrutto una chiesa: registrati due feriti gravi fra cui un ragazzo di 16 anni, più altri 10 feriti lievi. Un altro missile è caduto su una scuola. Esplosioni anche a Tel Aviv e Gerusalemme.

In una comunicazione del Magen David Adom, si legge: “in seguito agli ultimi allertamenti, gli operatori sanitari e i paramedici del Magen David Adom forniscono assistenza medica e trasferiscono in ospedale un ragazzo di 16 anni in condizioni gravi, con schegge nella parte superiore del corpo, e un uomo di 54 anni in condizioni medie con ferite da schegge agli arti inferiori. Le squadre del Magen David Adom stanno ispezionando altre aree“.