Israele e Iran violano la tregua, Trump: “non sanno che caz** stanno facendo”

Una tregua delicata e instabile quella che Israele e Iran hanno accettato dopo l’attacco di Teheran alla base americana in Qatar. Un cessate il fuoco violato da entrambe le parti nelle scorse ore e che ha fatto arrabbiare Donald Trump. “Non sanno cosa caz** stanno facendo“, ha dichiarato il tycoon ai giornalisti dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco da lui annunciato via social.

Pur criticando entrambe le parti, Trump è stato particolarmente duro con Israele, che ha accusato di aver “scaricato” sull’Iran “non appena abbiamo raggiunto l’accordo, un carico di bombe come non avevo mai visto prima“.

“Abbiamo due Paesi che combattono così duramente e a lungo che non sanno cosa caz** stanno facendo“, ha detto Trump, che ha poi aggiunto: “Non sono contento di Israele. Quando dico: ‘Ok, ora avete 12 ore’, non si esce alla prima ora e si sgancia tutto quello che si ha, quindi non sono contento di loro. Non sono contento nemmeno dell’Iran“.