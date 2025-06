Guerra Iran – Israele: arriva la svolta, gli israeliani ha il controllo dello spazio aereo iraniano. Ali Khamenei tratta la fuga in Russia

StrettoWeb

La guerra tra Israele ed Iran sembra arrivata ad una svolta. L’esercito israeliano ha affermato di aver raggiunto la “superiorità aerea” su Teheran. L’Idf ha riferito di aver indebolito le difese aeree e i sistemi missilistici iraniani al punto che i suoi aerei possono ora operare sulla capitale iraniana senza correre gravi pericoli. L’esercito ha quindi dichiarato che Israele ora controlla i cieli dall’Iran. Stando alle dichiarazioni del portavoce delle Idf, tra ieri sera e questa mattina sono stati lanciati contro Israele 65 missili balistici e decine di droni in due raffiche, la maggior parte dei quali è stata intercettata, anche se tre impatti hanno ucciso otto persone.

Il numero dei missili lanciati dall’Iran verso Israele sta diminuendo di giorno in giorno:

Ali Khamenei tratta la fuga in Russia

Fonti iraniane in opposizione al governo hanno rilanciato nelle ultime ore l’ipotesi secondo cui lo staff della guida suprema, Ali Khamenei, sarebbe “in trattative con le autorità russe per un’evacuazione con le famiglie, in caso di necessità”. Lo riporta il sito dell’opposizione Iran International, che si pubblica a Londra e viene spesso ripreso dai media israeliani. L’indiscrezione fa riferimento in particolare a un possibile salvacondotto per Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto di Khamenei. Quanto all’ayatollah in persona, lo stesso sito aveva scritto ieri che sarebbe con i familiari in un bunker a Teheran.