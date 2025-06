Isola Capo Rizzuto, maxi operazione della Polizia: controlli, sanzioni e verifiche su pregiudicati e stranieri

StrettoWeb

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e delle Unità Cinofile, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

n.150 persone controllate, di cui 28 positivi in banca dati SDI e 36 cittadini extracomunitari;

11 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 89 veicoli controllati;

Effettuate n. 15 contestazioni al CDS (15 articoli 172 per un totale di 95 punti decurtati).

3 esercizi commerciali controllati;

La Polizia Amministrativa ha effettuato nr. 3 controlli: un bar con annessa sala giochi, una rivendita di generi di monopolio ed un bar con annesso laboratorio artigianale di pasticceria.

Il titolare del bar/sala giochi è stato sanzionato per la mancanza di sorvegliabilità esterna dei locali (€1.032,00, seguirà segnalazione al sindaco per la sospensione dell’attività fino al ripristino dei locali) e deferito all’A.G. per l’omessa indicazione del costo della singola partita, ovvero quell’orario, del gioco del biliardo; venivano identificati un totale di nr. 4 persone, di cui 2 positive.

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato n. 18 controlli a soggetti sottoposti a detenzione/arresti domiciliari.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della DIGOS ha identificato n. 21 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi ed il luogo di culto ubicato in quel Comune.

Personale della Polizia Stradale ha controllato 16 veicoli di cui 4 positivi sdi (uno dei quali sorvegliato speciale), ha effettuato 15 contestazioni al CDS (nr. 15 articoli 172 CDS per un totale di 95 punti decurtati), ha inoltre effettuato n.15 precursori ai conducenti dei veicoli e n.1 etilometro.