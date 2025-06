Iran, Trump: “programma nucleare distrutto per anni. Putin? Gentile, voleva aiutare”

StrettoWeb

Nel corso di un punto stampa tenuto insieme al segretario generale della Nato Mark Rutte all’Aja, Donald Trump è tornato a parlare dell’attacco degli USA ai siti nucleari Iran. Secondo Trump il programma nucleare iraniano “è andato, per anni” e l’attacco portato ai siti in Iran dagli Usa “ha posto fine alla guerra” tra Israele e Teheran. “Non penso che lo faranno ancora – afferma – penso che sia finita. Sono passati attraverso l’inferno e penso che l’ultima cosa che vogliono fare è arricchire” l’uranio. “Non voglio usare l’esempio di Nagasaki“, ma l’attacco americano “ha posto fine alla guerra“.

“E’ andato per anni – continua – il sito (probabilmente quello di Fordow, principale obiettivo dei B2 decollati dal Missouri, ndr) è collassato, nessuno può andare a vedere perché è collassato. Non si può andare a vedere una stanza piena di roccia. E’ stato un colpo incredibile, portato a termine da incredibili piloti“, aggiunge Trump rifilando alcuni insulti alla CNN per come hanno trattato la vicenda.

“Due iraniani sono andati a vedere, hanno chiamato e hanno detto ‘questo posto è andato’“, sostiene ancora. “Se non l’avessimo fatto (l’attacco, ndr) starebbero combattendo ora“, Israele e Iran. “E’ molto difficile da ricostruire, perché è collassato. I tunnel sono collassati. Israele sta facendo un rapporto e a quanto ne so parlano di ‘annientamento totale’“, conclude.

Il rapporto con Putin

Spazio anche a una battuta su Vladimir Putin e la volontà del presidente russo di mediare nel conflitto Israele-Iran: “è stato molto carino e si offerto di aiutare sull’Iran. Gli ho detto che avevo bisogno di aiuto sulla Russia“, ha concluso Trump.