Tra Iran e Putin spunta… Tudor! Trump riceve la Juventus nello Studio Ovale

Indeciso se entrare o meno in guerra al fianco di Israele contro l’Iran, impegnato a capire se fra Russia e Ucraina ci sarà mai la possibilità di una pace duratura, Donald Trump trova il tempo per dedicarsi a un incontro di carattere sportivo e che interessa da vicino l’Italia. Prima dell’esordio nel Mondiale per Club, infatti, la Juventus è stata ricevuta dal presidente USA nello Studio Ovale.

All’evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con i giocatori e l’allenatore Igor Tudor, nelle foto diffuse dalla Casa Bianca anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. I bianconeri sono a Washington perché nella serata americana scenderanno in campo contro l’Al-Ain.