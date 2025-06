Iran, l’ex principe ereditario Pahlavi: “il regime sta per crollare. Abbiamo un piano per il futuro”

StrettoWeb

Nelle fasi più critiche della guerra fra Israele e Iran, con il regime di Teheran che vacilla come non mai e Khameini che tratta l’uscita dal Paese provando a trovare un salvacondotto verso la Russia, l’ex principe ereditario dell’Iran, Reza Pahlavi si rivolge al popolo iraniano con parole che provano a infondere un po’ di speranza: il regime sta crollando dopo 46 anni di guerra e c’è già un piano per il futuro del Paese.

“Miei connazionali,

la Repubblica Islamica è giunta alla sua fine ed è in procinto di crollare. Khamenei, come un topo spaventato, si è nascosto sottoterra e ha perso il controllo della situazione. Ciò che è iniziato è irreversibile. Il futuro è luminoso e, insieme, supereremo questa brusca svolta della storia.

In questi giorni difficili, il mio cuore è con tutti i cittadini indifesi che sono stati feriti e sono caduti vittime del bellicismo e delle illusioni di Khamenei. Per anni ho cercato di impedire che la nostra patria fosse consumata dal fuoco della guerra.

La fine della Repubblica Islamica segna la fine di 46 anni di guerra contro la nazione iraniana.

L’apparato repressivo del regime sta crollando. Ora basta una rivolta nazionale per porre fine a questo incubo una volta per tutte.

Ora è il momento di sollevarsi; è il momento di riprenderci l’Iran. Facciamoci avanti tutti quanti – da Bandar Abbas a Bandar Anzali, da Shiraz a Isfahan, da Tabriz a Zahedan, da Mashhad ad Ahvaz, da Shahr-e Kord a Kermanshah – e poniamo fine a questo regime.

Non temete il giorno dopo la caduta della Repubblica Islamica. L’Iran non sprofonderà nella guerra civile o nell’instabilità. Abbiamo un piano per il futuro dell’Iran e per la sua prosperità. Siamo preparati per i primi cento giorni dopo la caduta, per il periodo di transizione e per l’istituzione di un governo nazionale e democratico, dal popolo iraniano e per il popolo iraniano.

Ai militari, alle forze dell’ordine, alle forze di sicurezza e ai dipendenti statali – molti dei quali mi hanno inviato messaggi negli ultimi giorni – dico: non schieratevi contro il popolo iraniano per il bene di un regime la cui caduta è già iniziata ed è inevitabile. Non sacrificatevi per un regime in decadenza. Stando al fianco del popolo, potete salvare le vostre vite. Svolgete un ruolo storico nella transizione dalla Repubblica Islamica e contribuite a costruire il futuro dell’Iran.

Un Iran libero e fiorente ci attende. Che possiamo essere presto insieme.

Lunga vita all’Iran!

Lunga vita alla nazione iraniana!“.