Iran, gli USA schierano la portaerei Nimitz e i bombardieri stealth B-2A Spirit

Il gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz arriverà in Medio Oriente questo fine settimana. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. La Nimitz ha lasciato il Mar Cinese Meridionale lunedì. Gli Stati Uniti avranno ora due portaerei in Medio Oriente contemporaneamente. Il presidente Trump sta riflettendo, in questi giorni, sull’attaccare o meno l’Iran. L’obiettivo è il sito nucleare di Fordow. Se dovesse essere bombardato, è chiaro che gli USA entrerebbero a gamba tesa nel conflitto e sarebbe un punto di non ritorno.

In questo senso, sei bombardieri strategici stealth B-2A Spirit USA hanno attraversato le Hawaii diretti alla base di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, militarmente vicino all’Iran. Di recente, gli aerei di rifornimento sono avanzati dalle Hawaii verso ovest, in direzione di Diego Garcia. I bombardieri stealth trasportano bombe capaci di penetrare i bunker e di distruggere la struttura nucleare di Fordow.