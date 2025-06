L’Iran cerca l’aiuto della Russia? Araghchi vola a Mosca: “Trump subirà le conseguenze”

StrettoWeb

“Mentre il presidente Trump è stato eletto con la promessa di porre fine al costoso coinvolgimento dell’America in ‘guerre infinite’ sempre nella nostra parte del mondo, ha tradito non solo l’Iran abusando del nostro impegno alla diplomazia, ma ha anche ingannato i suoi stessi elettori”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, intervenuto in conferenza stampa da Istanbul. Il capo della diplomazia di Teheran ha definito Trump un “bullo fuorilegge“, e ha ribadito i precedenti appelli dell’Iran affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanni gli attacchi di Washington.

Araghchi, ha attribuito agli Stati Uniti la piena responsabilità per le conseguenze dell’attacco condotto contro i siti nucleari iraniani, denunciando l’azione come una grave aggressione nel mezzo di un processo diplomatico in corso. Araghchi ha ricordato di aver incontrato appena venerdì i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania (E3), insieme all’Alto rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas.

“Gli Stati Uniti, non soddisfatti delle loro azioni ostili, hanno ora scelto deliberatamente un’operazione militare pericolosa e un’aggressione contro il popolo iraniano – ha dichiarato Araghchi – L’amministrazione statunitense porta la responsabilità esclusiva e totale per le conseguenze delle sue azioni, compreso il diritto della Repubblica Islamica dell’Iran all’autodifesa“.

Araghchi ha annunciato che l’Iran è pronto a difendersi con “ogni mezzo necessario” dopo i raid statunitensi contro i siti chiave del suo programma nucleare. “L’Iran continuerà a difendere il proprio territorio, la sovranità, la sicurezza e il popolo con tutti i mezzi necessari, non solo contro l’aggressione militare degli Stati Uniti, ma anche contro le azioni sconsiderate e illegali del regime israeliano“, ha affermato Araghchi.

Araghchi, ha annunciato in conferenza stampa da Istanbul che nel pomeriggio partirà per Mosca. Araghchi ha quindi reso noto che vedrà domani mattina Vladimir Putin, definito “un amico dell’Iran” con cui Teheran “si consulta sempre“.