L’Iran ha abbattuto i caccia di Israele: la fake news generata con l’IA

Come spesso accade in epoca moderna, seppur questa sia un’eredità relativa alla propaganda comune a ogni guerra di qualsiasi epoca, le fake news combattono la guerra parallela sul campo dell’informazione. E con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale il confine tra finzione e realtà è piuttosto labile. L‘Iran ha comunicato di essere stato in grado di abbattere 2 caccia F-35 dell’aeronautica militare israeliana durante un confronto aereo avvenuto nelle ultime ore fra i due Paesi. La notizia, diffusa da “Press TV”, ripresa anche dall’ambasciata iraniana a Roma, è stata rilanciata anche dall’agenzia “Irna”, secondo cui le forze di difesa aerea dell’Esercito della Repubblica islamica avrebbero colpito due jet stealth israeliani e “un gran numero di micro veicoli aerei“.

Un vanto importante per l’Iran, sottolineato dall’esercito che, in una nota, ha specificato che si tratta della “prima volta al mondo che due aerei da combattimento di quinta generazione F-35 vengono abbattuti“.

Ignoto il destino dei due piloti, seppur “Tasnim” abbia riportato che la donna alla guida di uno dei due jet sarebbe stata fatta prigioniera. Il racconto in sé è un’enorme fake news. I media iraniani, infatti, hanno pubblicato la foto di un pilota cileno di nome Figueroa.

Anche le immagini relative al presunto abbattimento dei caccia sono false. Una delle foto pubblicate mostra un velivolo distrutto con l’ugello del motore ancora incandescente, ma gli analisti hanno notato incongruenze. Secondo l’esperto di sicurezza Lion Udler, ex comandante di un’unità speciale antiterrorismo dell’Idf, si tratta soltanto di una “fake news”.

“Il regime iraniano è disperato nel portare risultati al proprio pubblico esaltato e ha diffuso la notizia dell’abbattimento di un F-35I israeliano con una foto generata o manipolata con intelligenza artificiale, – scrive su Telegram – I veri F-35I portano la stella di David ben visibile nella parte anteriore della fusoliera, non nella zona posteriore come si vede nella foto. Nessun jet è stato abbattuto“.