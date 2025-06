Iran, 5 milioni di persone via da Teheran. I Paesi stranieri evacuano i propri cittadini

StrettoWeb

Secondo un funzionario della polizia iraniana sarebbero circa 5 milioni i cittadini di Teheran che, in seguito agli attacchi israeliani degli ultimi giorni, hanno deciso di lasciare la città. Si tratta di una cifra che, se confermata, sarebbe equivalente al 50% della popolazione della città che è riuscita a fuggire e, quantomeno, ad avere salva la vita. Intanto, si svuotano anche le ambasciate. Dopo quella britannica anche l’Irlanda ha pronto un piano di evacuazione dei diplomatici da Teheran, secondo Reuters.

Evacuazioni anche da Israele. La Germania ha pronti voli A-400 delle Luftwaffe (Aeronautica militare della tedesca) per evacuare i propri cittadini. Secondo il New York Times, anche la Gran Bretagna ha iniziato a organizzare voli charter per evacuare i suoi cittadini da Israele.