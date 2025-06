Ipalbtur “Trecroci” di Villa, le sensazioni degli studenti dopo l’avventura in Quirinale: esperienza indimenticabile

StrettoWeb

Indimenticabile. E’ questo il pensiero che, durante il viaggio di ritorno da Roma, ha accompagnato i 17 studenti dell’Ipalbtur ‘Trecroci’ di Villa San Giovanni in rappresentanza dei vari indirizzi, prescelti per svolgere servizio nel tradizionale ricevimento al Quirinale, il 1° giugno, in occasione della festa della Repubblica. Nei giardini e nella panoramica terrazza del palazzo presidenziale, con i colleghi di altri quattro istituti alberghieri italiani, a contatto con chef e maitre di altissimo livello, gli studenti reggini hanno collaborato alla preparazione di pietanze e dolci del menu e accolto e servito gli ospiti eccellenti, con comprensibile emozione.

Le capacità e professionalità degli studenti sono state sinceramente apprezzate dai responsabili dei vari servizi del Quirinale. Ma anche per gli insegnanti accompagnatori è stata un’occasione per arricchire la loro esperienza. La consegna della targa ricordo, fatta personalmente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla dirigente scolastica Enza Loiero, orgogliosa, ma consapevole della ‘bella figura’ fatta dai ragazzi della sua scuola, e degli attestati di partecipazione ha concluso un’esperienza davvero unica.