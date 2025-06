“Io c’ero”, le salette Rai e il ricordo di Franco Bruno e Pino Anfuso

StrettoWeb

“‘Io c’ero’, è la frase fatta dei giornalisti per affermare che si era stati presenti al verificarsi di un fatto clamoroso o significativo, e che perciò, si poteva, e andava raccontato all’opinione pubblica. Ecco, così è stato venerdì 27 giugno 2025 scorso, quando si è partecipato come antico cronista e amico, alla cerimonia di intitolazione in Consiglio Regionale della Calabria, di due salette della redazione RAI, in memoria di due giornalisti di razza quali sono stati Franco Bruno e Pino Anfuso“. È quanto affermato in una nota stampa dal cronista Filippo Praticò.

“Aperta dal presidente dell’assemblea regionale Filippo Mancuso, la cerimonia ha visto testimoniare dell’importante lavoro giornalistico – ricordare due professionisti che si sono contraddistinti per la loro ricchezza valoriale e le loro doti umane – di Franco Bruno e Pino Anfuso, il caporedattore di Rai3 Calabria Riccardo Giacoia, giornalisticamente cresciuto assieme ai due colleghi, la vice direttrice della Tgr Rai Roberta Serdoz, il segretario dell’Usigrai Daniele Macheda, il segretario nazionale della Figec Cisal Carlo Parisi.

Parisi è stato un giornalista che alla guida della redazione di Reggio del Giornale di Calabria, ha calcato la scena della cronaca negli stessi anni di Franco Bruno e Pino Anfuso“, prosegue la nota.

“Erano presenti inoltre, Romano Pitaro portavoce di Mancuso, Mario Meliadò curatore della cronaca Rai, gli ex redattori Rai Tonino Raffa (Calcio minuto per minuto) e Raffaele Malito caposervizio Rai a Cosenza per lunghi anni, ha preso inoltre, la parola Orazio Cipriani storico corrispondente Rai da Reggio, che ha voluto fare una puntualizzazione particolare. Orazio ha ricordato che se la Rai adesso possiede una redazione composta da diversi locali e ha sede presso il Consiglio regionale, lo si deve alle battaglie condotte appunto da lui stesso, insieme con Franco, Pino, Giovanni Scarinci, che in occasione del trasferimento della sede dell’Assemblea Regionale da Palazzo San Giorgio (anni 1972) al nuovo edificio adesso chiamato Palazzo Campanella (2001), pretesero fosse arrivato il momento di trasformare il cosiddetto “punto di riversamento Rai” delle immagini, in una dignitosa sede con pc e monitor (ieri macchine da scrivere) per i giornalisti, la saletta per il montaggio, la sala per le interviste. Adesso due targhe davanti all’ingresso di due altrettante stanze redazionali, sono la memoria della professionalità dei due giornalisti reggini.

Così, in quei discorsi fatti in presenza delle famiglie dei due giornalisti, Franca Lombardo ed i figli Caterina e Antonio, e Marisa Barbaro e le figlie Alessandra e Federica, come appunto in un documentario si sono susseguiti almeno trent’anni di servizi Rai firmati da Bruno e Anfuso da Reggio Calabria in particolare, città e provincia, ma talvolta anche da altre parti della regione”, afferma ancora Praticò.

“Io c’ero” per chi scrive, Filippo Praticò (all’epoca Avvenire e Ansa), e per Carlo Macrì, inviato del Corriere della Sera, e per Giovanni Scarinci e Orazio Cipriani, con Franco e Pino, vuol dire che si è preso parte, nel 1994 circa, all’intervista collettiva nel Palazzo di giustizia di Reggio Calabria al boss Totò Riina, il “capo dei capi”, all’udienza di apertura del processo ai membri della Cupola di Cosa Nostra accusati di essere i mandanti dell’uccisione del giudice di Cassazione Antonino Scopelliti a Piale di Campo Calabro il 9 agosto 1991.

Franco Bruno – sottolinea Praticò – è stato un eccellente inviato Rai, che ha efficacemente raccontato per decenni tanti avvenimenti politici, sportivi, di costume, di cronaca, avvenuti in Calabria; Pino Anfuso è stato un magico teleoperatore, un narratore di immagini che per anni ha ripreso con tocco lieve o talvolta con piglio severo, tantissimi volti e tanti luoghi e avvenimenti della Calabria. I due, insieme, sono stati sempre presenti a raccontare le Stagioni dei sequestri di persona, le Guerre di ‘ndrangheta, i processi ”mani pulite” ed i maxi processi ai casati mafiosi negli anni Novanta in particolare.

Hanno detto ed è vero, Pino Anfuso è stata la bontà in persona, e lo hanno sempre saputo i suoi primi colleghi di Telereggiocalabria, la redazione dove il “narratore di immagini” ha mosso i primi passi e si è collocato subito in prima fila per impegno, capacità, suscitatore di emozioni.

Da sottolineare che è stato Franco Bruno il primo a svolgere severe e rigorose inchieste Rai sulla scomparsa degli scudi e degli elmi delle due statue dei Bronzi di Riace, persino effettuando collegamenti con il Getty Museum di Los Angeles. Di Bruno e Anfuso poi, l’intervista all’affarista Giorgio Comerio l’armatore delle “navi a perdere”, cioè cariche di rifiuti tossici prodotti nel nord Italia, ed esportati per evitare i costi di smaltimento locali, in aree politicamente ed economicamente instabili, come il Libano o la Somalia. Successivamente, l’inchiesta ha preso un altro sblocco e con i servizi Rai di Bruno si è parlato dell’investigatore comandante Di Grazia, e di “Navi dei veleni”, la Jolly Rosso la più nota, che erano navi cariche di bidoni stracolmi di rifiuti provenienti dalle centrali nucleari italiane dismesse. Navi volontariamente affondate in varie aree delle coste della Calabria, negli anni ’90, dai trafficanti di sostanze tossiche con la copertura di alcuni casati di ‘ndrangheta indifferenti della lenta uccisione per tumore, di quanti hanno abitato in prossimità delle coste di mare avvelenato.

Inchieste coraggiose, capacità che poteva avere solo quel Franco Bruno ex allievo del Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria” che scriveva per il giornalino scolastico “Noi Studenti” anni 1968- 1960. E che poi nel 1971, con due altri maestri del giornalismo quali il compianto Gigi Malafarina e Santo Strati attuale direttore di un giornale web, ha firmato un libro storico sui Moti del 1970, editore Giuseppe Reale con Parallelo 38, quel “Buio a Reggio” che in tantissimi ancora oggi conservano con amorevole cura“, conclude Praticò.