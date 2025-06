Inter, figuraccia evitata contro l’Urawa. Ma dal mercato spunta un campanello d’allarme

StrettoWeb

Dopo l’1-1 all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, l’Inter ha rischiato addirittura di perdere contro i giapponesi dell’Urawa nella seconda partita. Colpiti dal gol di Watanabe all’11, i nerazzurri sono rimasti in svantaggio fino alla bella rete del pareggio firmata da Lautaro Martinez. Al 92′ il gol vittoria siglato da Carboni ha tolto le castagne dal fuoco e ha evitato la figuraccia: i vice Campioni d’Europa fermati da una squadra giapponese…

L’avventura di Chivu inizia in salita, ma lo si sapeva. Poco tempo per allenare, gruppo demoralizzato dal ko di Champions e stanco per la stagione allungata a dismisura con un torneo che, seppur ricco, non sembra avere l’appeal di altre competizioni europee. Quantomeno, serve a raccogliere fondi per il mercato. E a proposito di calciomercato, le notizie che arrivano non sono delle migliori.

Calciomercato Inter: Calhanoglu nel mirino del Galatasaray

Si fanno insistenti le voci riguardanti un possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non ha fatto chiarezza sul proprio futuro e l’interesse del Galatasaray, che vorrebbe riportarlo in patria a suon di milioni, è una spina nel fianco piuttosto fastidiosa per i nerazzurri. Il costo è di 35 milioni, abbordabile per il club turco che ha già portato fra le sue fila, negli ultimi anni, parecchi calciatori della Serie A quali: Icardi, Mertens, Osimhen e Morata. E sta allestendo un super team nel quale è approdato Sanè dal Bayern Monaco, mentre ci sono voci su turco-tedesco Gundogan.

Calhanoglu ci pensa, l’Inter pure. E pensa anche all’alternativa. Occhi su Rovella della Lazio: richiesta proibitiva dei biancocelesti, circa 50 milioni, da limare con qualche contropartita.