Infiorata di Taurianova, si parte! Quest’anno un tema emozionante: svelati tutti i dettagli | VIDEO

Via alla settima edizione dell’Infiorata di Taurianova, un evento ormai sentito e tradizionale nella città della provincia di Reggio Calabria. Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il direttore artistico Valentina Mammana ha svelato alcuni dettagli: “questa è una edizione dedicata all’amicizia, un valore senza tempo. Questo tema porterà quell’emozione in più al visitatore. Io sono soddisfatta della scelta fatta. Sono 19 i bozzetti, compreso quello di apertura, un ultimo finisce con una proiezione al futuro, perché bisogna pensare in grande. Stiamo usando all’incirca 50 tipi di materiale”, ha affermato.

A farle eco il sindaco di Taurianova Roy Biasi, entusiasta ieri sera per l’evento: “si preannuncia un grandissimo successo per ammirare gli infioratori di tutta Italia. Do a loro un caloroso benvenuto da tutta la Calabria”. Di seguito il servizio completo con le interviste e le immagini.