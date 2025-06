Infiorata di Taurianova 2025: un’edizione tra arte effimera, innovazione visiva e spettacoli di altissimo livello

StrettoWeb

Taurianova si prepara a vivere un’edizione straordinaria dell’Infiorata dal 6 all’8 giugno. La manifestazione, che negli ultimi tre anni ha raggiunto un livello artistico e culturale di assoluta eccellenza, ha saputo imporsi come uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale e internazionale nel panorama dell’arte effimera. Capace di trasformare il cuore della città in un caleidoscopio di colori e significati, ha visto la partecipazione negli anni di artisti di fama e ospiti d’eccezione, dall’Accademia creativa teatrale di Bastia Umbra al Carillon Vivente di Mauro Grassi, passando per Francisco Rojas, le fontane danzanti di Dominici’s, la Mabù Band, i Fuochi Piromusicali LM Fireworks, ma anche la presenza di maestri infioratori tra i più bravi al mondo.

Uno degli elementi di punta dell’edizione 2025 sarà la videoproiezione artistica sulla facciata della Chiesa Giubilare Maria S.S. delle Grazie, firmata da Hermès Mangialardo, in arte H E M, illustratore e visual artist di fama internazionale, vincitore del Best Italian VJ, ideatore della serie Urban Jungle per MTV e conosciuto per le sue opere suggestive che fondono storytelling digitale e arte urbana. HEM, dopo aver illuminato piazze ed edifici in tutto il mondo (Colosseo, Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini a Roma; Reggia di Caserta, Cattedrale di Pecs, Shanghai Festival, Miyazaki in Giappone, TV Tower Berlino e tanti altri posti), porterà a Taurianova un’opera inedita di video mapping 3D che dialogherà con l’infiorata in un crescendo visivo ed emozionale senza precedenti.

Un risultato questo che dimostra come l’unione e la dedizione siano la forza per generare Bellezza. Come sempre il risultato sarà possibile anche grazie all’instancabile lavoro della Pro Loco “Taurianova nel Cuore”, autentico motore pulsante dell’evento, che con passione e visione ha saputo valorizzare il territorio attraverso l’arte e la passione, nonché alla riconfermata direzione artistica dell’evento, ancora una volta affidata alla prof.ssa Valentina Mammana, direttrice di fama internazionale e nome di riferimento nell’ambito dell’arte effimera. Mammana infatti è già alla guida di celebri manifestazioni come l’Infiorata di Noto, vice Presidente del Comitato Internazionale Arte Effimera e Direttrice di altri numerosi eventi di respiro mondiale. Con la sua esperienza ha saputo portare a Taurianova una visione curatoriale raffinata e coraggiosa, in grado di unire tradizione e avanguardia.

L’Infiorata di Taurianova 2025 si conferma così non solo una celebrazione della bellezza e della spiritualità, ma anche un laboratorio dinamico di contaminazione tra linguaggi visivi, identità territoriali e

sperimentazione artistica. Taurianova vi aspetta dunque per un’edizione che promette di lasciare un’impronta indelebile nei cuori e negli occhi di chi parteciperà.